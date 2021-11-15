طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة وعدة مناطق.. وضباب على الأجزاء الساحلية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والجوف.
وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20- 40 كم/ ساعة. وفق “أخبار 24”.
وبين أن ارتفاع الموج يتوقع أن يكون من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غرباً، وشمالية إلى شمالية شرقية شرقاً بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، بينما سيكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.