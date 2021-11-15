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أخبار محلية > شاهد.. رد فعل غاضب من “رونالدو” تجاه مدربه بعد فشل البرتغال في التأهل للمونديال
15/11/2021   8:31 ص

شاهد.. رد فعل غاضب من “رونالدو” تجاه مدربه بعد فشل البرتغال في التأهل للمونديال

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ظهر لاعب منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، غاضباً بشدة تجاه مدرب منتخب بلاده فيرناندو سانتوس، عقب الخسارة بمباراة صربيا في تصفيات كأس العالم.

ورصد مقطع فيديو، دخول رونالدو في معاتبة للمدرب سانتوس عقب المباراة خلال اقتراب الأخير منه لمصافحته، حيث ظهر رونالدو وهو يتحدث ويشير إليه بعدم الرضا عن أحداث المباراة.

ويخوض منتخب البرتغال، الملحق الأوروبي في مارس المقبل بعد إنهائه التصفيات في المركز الثاني بمجموعته بعد صربيا التي تغلبت على رونالدو ورفاقه بهدفين مقابل هدف واحد.  وفق “أخبار 24”.

شاهد.. رد فعل غاضب من “رونالدو” تجاه مدربه بعد فشل البرتغال في التأهل للمونديال

أخبار محلية
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