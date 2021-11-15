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أخبار محلية > الشيف “المطوع”: لا يجب ترك الوظيفة إلا في حالة واحدة.. وعلى القطاع الخاص رفع راتب الشيف السعودي
15/11/2021   8:31 ص

الشيف “المطوع”: لا يجب ترك الوظيفة إلا في حالة واحدة.. وعلى القطاع الخاص رفع راتب الشيف السعودي

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نصح “الشيف” عبدالعزيز المطوع الجميع بعدم ترك الوظيفة إلا إذا كان لديهم الإمكانيات والمهارات الكافية لأداء العمل الحر بكل إتقان.

وقال المطوع خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الاستقالة من الوظيفة والاتجاه إلى العمل الحر لا تصلح لكل الأشخاص، مشيراً إلى أنه كان موظفاً ولديه صنعة شغوف بها، ولا يطيق الجلوس في المكاتب أو ممارسة الأمور المكتبية رغم أن دوامه لا يتعدى السبع ساعات يومياً.

وأضاف أن أول مشروع له كان عبارة عن فود ترك شاورما، ولقي انتقاداً من أقاربه بسبب تركه لوظيفته، لافتاً إلى أن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود زاره في عربته وقدم له الدعم، الأمر الذي كان له أثر إيجابي بالنسبة لمشواره العملي. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن رواتب الشيف السعودي متدنية في الفنادق والمطاعم ويجب أن يعاد النظر فيها من قبل القطاع الخاص بحيث تبدأ من 12 ألف ريال، لافتاً إلى أن مهنة الشيف تعتمد على الأداء، وقد يتعدى راتب الشيف أكثر من 60 ألف ريال.

الشيف “المطوع”: لا يجب ترك الوظيفة إلا في حالة واحدة.. وعلى القطاع الخاص رفع راتب الشيف السعودي

أخبار محلية
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