الشيف “المطوع”: لا يجب ترك الوظيفة إلا في حالة واحدة.. وعلى القطاع الخاص رفع راتب الشيف السعودي

نصح “الشيف” عبدالعزيز المطوع الجميع بعدم ترك الوظيفة إلا إذا كان لديهم الإمكانيات والمهارات الكافية لأداء العمل الحر بكل إتقان.
وقال المطوع خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الاستقالة من الوظيفة والاتجاه إلى العمل الحر لا تصلح لكل الأشخاص، مشيراً إلى أنه كان موظفاً ولديه صنعة شغوف بها، ولا يطيق الجلوس في المكاتب أو ممارسة الأمور المكتبية رغم أن دوامه لا يتعدى السبع ساعات يومياً.
وأضاف أن أول مشروع له كان عبارة عن فود ترك شاورما، ولقي انتقاداً من أقاربه بسبب تركه لوظيفته، لافتاً إلى أن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود زاره في عربته وقدم له الدعم، الأمر الذي كان له أثر إيجابي بالنسبة لمشواره العملي. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن رواتب الشيف السعودي متدنية في الفنادق والمطاعم ويجب أن يعاد النظر فيها من قبل القطاع الخاص بحيث تبدأ من 12 ألف ريال، لافتاً إلى أن مهنة الشيف تعتمد على الأداء، وقد يتعدى راتب الشيف أكثر من 60 ألف ريال.
رغم مشروعه الناجح بعد ترك الوظيفة.. الشيف “عبدالعزيز المطوع”: لا أنصح أي شخص يترك وظيفته إلا إذا كان يمتلك إمكانيات وأدوات العمل الحر#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oLtLXzP43V
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 14, 2021
ترك الوظيفة لتحقيق شغفه بالطبخ..
الشيف “عبدالعزيز المطوع”: يروي لياهلا تفاصيل زيارة الأمير “فيصل بن مشعل” التي كانت أهم أسباب انطلاقته#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QAMiZ617pi
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 14, 2021
الشيف “عبدالعزيز المطوع”: رواتب “الشيف” السعودي في الفنادق والمطاعم “متدنية” ويجب أن يعاد النظر فيها#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3IF3NdrpsC
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 14, 2021