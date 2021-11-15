بالفيديو.. ناقد رياضي: موقف الأهلي بقضية “النقاز” سليم 100%.. ومسؤول بـ”الزمالك”: ليس لنا علاقة

قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني، إن موقف النادي الأهلي في قضية اللاعب التونسي حمدي النقاز سليم 100%، مشيراً إلى أن بحث نادي الهلال في الهوامش مضيعة للوقت.
وأضاف الشمراني، أن صور توقيع اللاعب لنادي الزمالك المصري قبل قدومه للأهلي لا يعتد بها في تلك القضية، لكن الأهم هي القرائن التي تخص البطاقة الدولية للاعب.
وانتقد خلال إحدى حلقات برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، لجنة الانضباط بسبب البطء في اتخاذ القرار بتلك القضية، مشيراً إلى أن اللجنة كان عليها مخاطبة لجنة الاحتراف وأن تتقصى الحقائق وتتخذ قراراً سريعاً. وفق “أخبار 24”.
بدوره قال المدير الإداري لنادي الزمالك عمرو أبو العز، إن ناديه ليس له علاقة بقضية “النقاز”، وإن نادي الأهلي حصل على البطاقة الدولية عبر الاتحاد التونسي، مشيراً إلى أن الزمالك محروم من القيد لذا لم يقيد اللاعب رغم الإعلان عن ضمه.
فيديو | الناقد الرياضي أحمد الشمراني: موقف #الأهلي في قضية #النقاز سليم 100% #المنتصف pic.twitter.com/JuwkWxhLgL
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 15, 2021