استشاري ينصح بإجراء فحص السكري بعد سن الـ25.. ويوضح إمكانية العلاج بالخلايا الجذعية

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، بإجراء فحص السكري بشكل دوري بعد سن الـ25 عاماً، حتى يتم اكتشاف أي إصابة بالمرض مبكراً.
وقال النمر في مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “mbc”، إن هناك زيادة في العالم كله بنسبة 29% بأعداد مرضى السكري؛ بسبب زيادة معدلات السمنة والتدخين وتناول المياه الغازية المحلاة.
ودعا إلى مواجهة مرض السكري بممارسة الرياضة يومياً، والابتعاد عن السمنة والكربوهيدرات وتقليل استخدام الجوال، مبيناً أن الأسرة هي الجدار الأول لحماية الأفراد من المرض. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن علاج مرض السكري بالخلايا الجذعية لا يزال تحت البحث العلمي وتجرى عليه دراسات علمية، وليس فعالاً حتى الآن كما يظن البعض.
د.خالد النمر
استشاري وأستاذ امراض القلب بكلية الطب: علاج مرض السكري بالخلايا الجذعية لا يزال تحت البحث العلمي وليست فعاله لحد الان@ALNEMERK#MBC1#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/yyU10q3sIx
— MBC أخبار (@MBC24News) November 14, 2021