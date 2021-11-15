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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري: إدمان الشهرة يؤدي إلى ممارسات مستفزة.. وبعض المشاهير يستغلون أهلهم
15/11/2021   8:32 ص

بالفيديو.. استشاري: إدمان الشهرة يؤدي إلى ممارسات مستفزة.. وبعض المشاهير يستغلون أهلهم

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حذر استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، من إصابة بعض مشاهير التواصل الاجتماعي باضطرابات شخصية بسبب “إدمان الشهرة”.

وقال الطويرقي في لقاء على قناة “الإخبارية”، إن وصول هؤلاء المشاهير لمرحلة إدمان الظهور والشهرة يدفعهم للقيام بممارسات مُستفزة؛ كونهم يصابون بالذعر والهلع في حال عدم تسليط الضوء عليهم.

ولفت إلى أنهم يلجأون إلى استغلال من حولهم بمن فيهم الأهل لاستمرار الشهرة مع تعمد الكذب أحياناً، مبيناً أن الأمر نفسه يحصل مع عدد من الممثلين الذين يجرون عمليات تجميل بعد تقدم العمر للحفاظ على الأضواء. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري: إدمان الشهرة يؤدي إلى ممارسات مستفزة.. وبعض المشاهير يستغلون أهلهم

أخبار محلية
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