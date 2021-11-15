هل للتعليم عن بعد أثر إيجابي على تحصيل الطلاب؟.. هكذا أجاب مواطنون

تباينت آراء المواطنين والمواطنات حول الأثر الإيجابي على تحصيل الطلاب عند تطبيق التعليم عن بعد، وذلك بعدما أثبت نجاحه في فترة اجتياح فيروس كورونا العديد من دول العالم.
وأشار مواطنون في تقرير لقناة “الإخبارية”، إلى أن فكرة التعليم عن بعد ليست جيدة في كل الأحوال، لأن الطالب يحتاج دائماً إلى توجيهات معلمه وتحفيزه له، بينما في المنزل لا يجد مثل هذه الأمور من الأهل.
وأوضحوا أن التعليم عن بعد قد يكون ناجحاً للطلاب الذين تعودوا على التقنية الحديثة، ولكن هناك فئة من الطلاب ليس لديهم القدرة على التعلم عن طريق هذه المنصات، مبينين أن الآثار السلبية للتعليم عن بعد أكثر من الإيجابية. وفق “أخبار 24”.
#سؤال_اليوم | هل للتعليم عن بعد أثر إيجابي على تحصيل الطلاب؟ #الإخبارية pic.twitter.com/YZQY5LvF5Q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 14, 2021