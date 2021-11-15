“الزعاق”: خلال هذه الأيام تظهر أولى البوادر الشتوية.. وبينها رياح باردة وتخلق للحالات المدارية

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن أولى بوادر الشتاء تظهر خلال هذا الأسبوع مع غياب نجم القلب (الأحيمر) مع مغيب الشمس.
وأضاف الزعاق وفقاً لـ”العربية”، أن تلك الظاهرة لها 3 علامات؛ أولها هيجان مياه بحر العرب والخليج لذا يتجنب الولوج فيه، وهبوب رياح شمالية باردة لبعض الوقت.
ولفت إلى أن العلامة الثالثة هي تخلق الحالات المدارية وأحياناً تتحول في بحر العرب إلى أعاصير، حيث سمى البحارة تلك الأيام بـ”أيام الروعة” وتستمر 40 يوماً حتى يوم 16 ديسمبر ويظهر بعدها “قلب العقرب”.
وأشار إلى أن غياب وشروق النجوم علامات إرشادية عند العرب يستدلون بها على دخول المواسم، منها ما يدل على بداية البرد كشروق الثريا، أو شدة الحر كشروق الجوزاء، أو نهوض الرياح كغروب قلب العقرب.
خلال هذا الأسبوع :
يغيب نجم القلب (الأحيمر)
وفيه تبدأ أولى البوادر الشتوية ويهيج فيه بحر العرب
وسنلاحظ
1-انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على جل المناطق وخاصة الشمالية
2-موجة مدارية في بحر العرب قد ترتقي لمنخفض مداري
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 14, 2021