“الرياضة” تكشف حقيقة سقوط مظلة باستاد الأمير عبدالله الفيصل

كشف مساعد وزير الرياضة، رجاء الله السلمي، حقيقة ما يتردد حول سقوط جزء من المظلات التي تغطي استاد الأمير عبد الله الفيصل، خلال مباراة الأهلي ضد الكويت الكويتي الودية.
وقال “السلمي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا صحة لما يتم تداوله حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل.. وقد أقيمت فيه قبل قليل مباراة ودية بين فريقي الأهلي والكويت الكويتي”.
ووقع فريق الأهلي، في فخ الخسارة أمام نظيره فريق الكويت الكويتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في إطار تحضيرات الفريق خلال فترة التوقف الدولي. وفق “أخبار 24”.
لا صحة لما يتم تداوله حول #ملعب_الأمير_عبدالله_الفيصل
وقد أقيمت فيه قبل قليل مباراة ودية بين فريقي الأهلي السعودي والكويت الكويتي..
— د. رجاءالله السلمي (@r_als0lami) November 14, 2021