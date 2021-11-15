بالفيديو.. فهد المولد يرفض البقاء في الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي، نجيب الجداوي، عن مفاجأة بشأن مستقبل لاعب فريق الاتحاد، فهد المولد، مع اقتراب انتهاء عقده مع النادي، خلال الفترة المقبلة.
وقال نجيب الجداوي، في تصريحات لبرنامج “ملعب SBC”: “السبب في تأخير تجديد نادي الاتحاد عقود بعض لاعبيه خاصة الذين دخلوا الفترة الحرة، هو موضوع السقف الأعلى للاعبين، الذي لم يصدر فيه حتى الآن قرارات نهائية ورسمية”.
وأوضح “الجداوي”: “لدي معلومات تفيد أن الاتحاد سيجدد عقود سعود عبدالحميد، والمالكي، والبيشي، حال توصلوا إلى اتفاق، ولكن اللاعب فهد المولد لا يرغب في البقاء ضمن صفوف الاتحاد”.
وأضاف “الجداوي”: “الأندية التي تتمتع بحضور جماهيري كبير وكفاءة مالية، قادرة على تجديد عقود لاعبيها دون الدخول في مزيدات من أندية أخرى، ولكن الموضوع يحتاج إلى وقت فقط”. وفق “أخبار 24”.
وكانت مصادر أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن إدارة نادي الاتحاد قررت حسم 35 % من الراتب الشهري للاعب فهد المولد، وذلك بعد انفعاله خلال استبداله في مباراة فريقه أمام الشباب.
ودخل فهد المولد في غضب شديد عقب استبداله في مباراة الاتحاد أمام الشباب الماضية، والتي خسرها الاتحاد بهدفين نظيفين، قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره لإدارة النادي وجماهيره.
نجيب الجداوي : سقف الرواتب كان سبب في تأخير تجديد عقود اللاعبين.. #الاتحاد سيجدد مع سعود، المالكي، والبيشي.. فهد المولد لا يرغب في البقاء.#ملعب_SBC pic.twitter.com/A8dZ8yIshR
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 14, 2021