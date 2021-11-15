الربيعة يروي قصة إجراء عملية قلب مفتوح لطفل بمنطقة يسيطر عليها الحوثيون

روى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله الربيعة، اليوم (الأحد)، قصة إجراء عملية خطيرة لطفل بمنطقة تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة السعودية، أنه كانت هناك مجموعة من الأطباء السعوديين في اليمن، وعندما حان موعد رحيلهم، فضلوا البقاء من أجل إجراء عملية قلب مفتوح لطفل يمني.
وأضاف أنه على الرغم من الصعوبات الأمنية التي تحيط بمسألة انتظارهم لمدة أطول من المقررة لهم، فإن الأطباء فضلوا البقاء في هذه المنطقة، انتظارًا لقدوم الطفل اليمني المريض وإجراء العملية له، مشيرًا إلى أن هذه العملية استغرقت وقتًا طويلًا، بدأ من 6 صباحًا حتى 10 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار الربيعة إلى أن الحوثيين يتبعون طرقًا ملتوية لاستقطاب الأطفال، تتمثل في استخدام الغذاء أو القات للسيطرة عليهم، مشيرًا إلى أن المركز لا يزال أمامه طريق طويل لتحقيق هدفه بجعل اليمن خاليًا من الألغام وتجنيد الأطفال.
قصة إجراء عملية قلب مفتوح لطفل في منطقة يسيطر عليها الحوثيين.@KSRelief@K_Alsuliman#في_العلن#قناة_السعودية pic.twitter.com/r4FfvvdlQK
— قناة السعودية (@saudiatv) November 14, 2021
د. عبدالله الربيعة: المشوار أمامنا لجعل اليمن بلا ألغام وأطفال مجندين.@KSRelief@K_Alsuliman#في_العلن#قناة_السعودية pic.twitter.com/VbLRpY9DiS
— قناة السعودية (@saudiatv) November 14, 2021