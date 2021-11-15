أوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بعسير أحمد الألمعي ملابسات الحـادث الذي وقع لفتيات أثناء محاولتهن عبور أحد الطرق بخميس مشيط.
وقال الألمعي في تصريح لـ”أخبار 24″ إن فرقتي إسعاف باشرتا حـادث الدهس الذي نتج عنه إصابتان إحداهما متوسطة والأخرى بسيطة.
وأضاف أن الحـادث وقع مساء أمس (السبت) وقد تم مباشرته في الساعة 10:50 مساء، مبينا أنه تم نقل الفتاتين المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تجدر الإشارة إلى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو من كاميرا مراقبة وثقت الحـادث أثناء عبور مجموعة من الفتيات الشارع واصطدام إحدى السيارات المسرعة بهن.