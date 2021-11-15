ضمت قائمة جديدة من الممنوحين الجنسية السعودية شخصيات من مختلف التخصصات والمجالات الحيوية، وذلك بعد صدور الموافقة السامية الصادرة يوم الخميس الماضي.
واستوعبت القائمة بحسب “الشرق الأوسط” العديد من الأسماء التي لها إسهامات فريدة طوال عقود من تاريخهم العلمي والعملي، في الفكر الديني والقطاع الطبي والوسط التعليمي والأكاديمي، وصادق بعضهم على وثيقة مكة المكرمة.
واشتملت القائمة على مجموعة من الشخصيات الدينية والأكاديمية من أصحاب المؤلفات والبحوث والإنتاجات في العلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي، وهم:
مصطفى تسيريتش
عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، وشغل منصب رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك سابقاً، ومن المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، ويتمتع بشهرة علمية وفكرية وتأثير مهم بين المؤسسات العلمية والدينية والفكرية الإسلامية وغير الإسلامية.
حسين الداودي
يتولى رئاسة المجلس الاسكندنافي للعلاقات، وعضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، ومن المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، ومهتم بنشر الثقافة الإسلامية المعتدلة وبناء جسور التواصل بين الديانات.
محمد نمر السماك
الأمين العام للجنة الإسلامية – المسيحية للحوار، وعضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، ومن المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، وكاتب متميز وأكاديمي له مؤلفات في مجال الحوار بين الشرق والغرب.
عبد الله صالح عبد الله
من الأكاديميين العراقيين البارزين، وله كتابات تاريخية مؤثرة عن تاريخ المملكة، والخليج عموماً.
رضوان نايف السيد
باحث في دراسات الفكر الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، ومن المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، وحائز على جائزة الملك فيصل العالمية في حقل الدراسات الإسلامية.
محمد الحسيني
أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، وأحد علماء المذهب الشيعي الداعم لمشروع اعتدال الطروحات الوسطية، ونبذ الطائفية ومحاولات تسييس الطائفة الشيعية من داخلها لأغراض سياسية وأيديولوجية.
كما مُنحت الجنسية السعودية لمجموعة من الشخصيات الطبية المتميزة في مجالها، وهم:
عماد محمد تليجة
استشاري أمراض معدية، وحاصل على البورد الأمريكي في الأمراض المعدية، وعلى شهادة الإدارة والقيادة للأطباء من كنجز فند في بريطانيا، وشهادة الاستشارات الصحية الدولية من جامعة ليفربول، وشهادة التميز في الرعاية الصحية جي آي هيلكير، ونشر أكثر من 87 بحثاً علمياً.
فاروق عويضة
استشاري جراحة القلب، حاصل على الدكتوراه الأوروبية في جراحة القلب والشرايين، والبورد الأوروبي في جراحة القلب والشرايين، وقد عمل استشارياً لجراحة القلب في مستشفى الحرس الوطني بالرياض “2002 – 2004م”، واستشارياً لجراحة القلب ورئيساً لقسم جراحة القلب في مركز سعود البابطين “2004 – حتى الآن”، وأجرى أكثر من 5 آلاف عملية قلب مفتوح، إضافة لأكثر من 20 بحثاً علمياً.
عماد الدين ناجح عزت كنعان
رئيس قسم الأمراض العصبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ويُعد أحد أشهر جراحي الأعصاب على مستوى العالم، رشحته الأكاديمية الكندية بصفته من أفضل 16 جراحاً على مستوى العالم، ولديه 115 بحثاً منشوراً، و230 محاضرة علمية، وقد ساهم في 8 كتب علمية.
خالد حموي
حاصل على البورد الأمريكي في الباطنة والكلى، نائب المدير للتميز السريري في التجمع الصحي الأول بالشرقية، استشاري الباطنة وزراعة الكلى، حاصل على الزمالة الأمريكية للمديرين التنفيذيين في القطاع الصحي، والزمالة الأمريكية لأمراض الكلى، وتولى منصب مدير مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام “2012 – 2018م”، وساهم في 20 بحثاً علمياً، وفي تأليف عدة كتب مرجعية.
محمد غياث جميل
استشاري عناية مركزة، حاصل على البورد الأمريكي في العناية المركزة والأمراض الصدرية واضطرابات النوم، المدير الطبي لوحدة العناية المركزة لزراعة الأعضاء، المدير الطبي السابق لوحدة أمراض النوم بمستشفى الملك فيصل التخصصي، أستاذ مساعد بجامعة الفيصل، وقد أنشأ أول وحدة عناية مركزة تلفزيونية عن بعد للعناية بالمرضى عن بعد، وأنشأ أول مشروع للتهوية المنزلية للمرضى الذين يعانون من قصور تنفسي مزمن.
وليد خالد رشيد
استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية ونخاع العظام في مستشفى الملك فيصل التخصصي، حاصل على البورد الأسترالي، ولديه 32 بحثاً علمياً، له إسهامات مهمة شاملة في مجال زراعة الخلايا الجذعية وزراعة نخاع العظم وزراعة الخلايا الجذعية المتشققة من الدم وزراعة الخلايا الجذعية في الحبل السري، ويُعد مجال تخصصه من المجالات النادرة التي يحتاج إليها كثير من المرضى.
مصطفى عبد الله صالح
له 235 ورقة علمية في مجالات علمية عالمية متخصصة، ووصل عدد الاقتباسات لأعماله 7761، ولديه مساهمات بالارتقاء بصحة الطفولة، ومؤهلاته العلمية هي الدكتوراه في الطب من جامعة أوبسالا السويدية 1990م، والدكتوراه من جامعة الخرطوم السودانية 1982.
كما مُنحت الجنسية السعودية لمجموعة من الشخصيات التعليمية، ممن لها إسهامات معتبرة في مجالها:
أنصر مراح
عضو هيئة تدريس، بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة المواد وتطبيقاتها وخلائط مزيجات المعادن، له أكثر من 90 بحثاً منشوراً، و50 بحثاً في مؤتمرات عالمية، وله 11 براءة اختراع مسجلة، و3 أخرى قيد التسجيل.
محمد عبد العزيز مصطفى حبيب
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في ديناميكا الحرارة والموانع والاحتراق وتآكل أجهزة المصانع، ويشرف على مركز بحوث احتجاز الكربون، له أكثر من 200 بحث منشور، و50 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 24 براءة اختراع مسجلة، و20 براءة اختراع قيد التسجيل، ونفذ أكثر من 70 بحثاً تطبيقياً.
بيكر يلباس
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في علوم هندسة المواد وتطبيقاتها وخلائط المعادن والتصنيع وعلوم الحرارة والموانع والتصميم باستخدام الليزر وتوليد الطاقة، وله أكثر من 13 كتاباً مؤلفاً، وعدد كبير من فصول في كتب، وأكثر من 400 بحث منشور في مجلات محكمة، وله 26 براءة اختراع مسجلة.
محمد عبد الكريم عنتر
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في تقنيات تحلية المياه، نفذ كثيراً من المشاريع البحثية التطبيقية المدعومة، له أكثر من 70 بحثاً منشوراً، و40 بحثاً في مؤتمرات عالمية، وله 8 براءات اختراع مسجلة، و8 براءات أخرى قيد التسجيل.
توفيق عبده صالح عوض
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال الكيمياء، خصوصاً في المواد التصنيعية والمواد الثانوية والبوليمرية المركبة، والمحفزات والتحلل الضوئي، وله أكثر من 340 بحثاً منشوراً، و30 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وعدة براءات اختراع مسجلة.
علي حسين مقيبيل
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال تقنية الاتصالات ونفاذ الإشارات وتحليلها والمواصفات والقياسات الهندسية لقنوات الاتصالات، وله أكثر من 40 بحثاً منشوراً، و70 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله عدد من براءات الاختراع المسجلة.
عز الدين زرقين
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال تقنية الاتصالات المشوشة ومرشحات ذاتية التعديل وتحليل الإشارات الرقمية والشبكات والذكاء الاصطناعي، وله أكثر من 80 بحثاً منشوراً، و130 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 18 براءة اختراع مسجلة.
سمير مكيد
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال تقنيات التصنيع الحديثة وتصميم الأجهزة والمكائن الدقيقة والمواد الذكية والميكاترونيكس، وله أكثر من 70 بحثاً منشوراً، و100 بحث في المؤتمرات العالمية والمشاركة في تأليف الكتب، وله 20 براءة اختراع مسجلة أو تحت إجراءات التسجيل.
أيمن حلمي الملح
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة الحاسب الآلي، خاصة في تصميم وتصنيع واختبار الأنظمة الرقمية والدوائر الإلكترونية هائلة التكامل، له أكثر من 40 بحثاً منشوراً في المجلات المحكمة، وأكثر من 50 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 7 براءات اختراع مسجلة.
بسام العلي
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال الكيمياء، وبالأخص في مجال الكيمياء الصناعية والمحفزات المتجانسة وغير المتجانسة، وله أكثر من 90 بحثاً منشوراً، و15 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 12 براءة اختراع مسجلة.
الهادي محمد عقون
حاصل على الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة، وقد منح لقب أستاذ كرسي ونائب رئيس ورئيس جامعة، كما تم منحه جائزة شركة “بوينغ” للتميز، ومنح جائزة “IEEE” لمرتبة أستاذ ” Professor of the Year Award”، وألف كتاباً في شبكات الاستشعار، وأنتج 36 بحثاً علمياً مميزاً في مجلات عالمية، و37 بحثاً علمياً في مؤتمرات دولية، و9 أبحاث في التعليم الجامعي. وفق “أخبار 24”.
صلاح الدين محمود أحمد الكتاتني
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة البترول، وبالأخص في آبار النفط والطرق المثلى في حفرها وزيادة إنتاجيتها وتنظيفها واستخدام الذكاء الصناعي في ذلك، له أكثر من 77 بحثاً منشوراً، وأكثر من 100 بحث في المؤتمرات العالمية، وله أكثر من 23 براءة اختراع مسجلة أو معلنة، و13 أخرى قيد التسجيل، و3 براءات اختراع تم تسجيلها.
محمد أحمد نصر الدين محمود
عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة البترول، وبالأخص في زيادة إنتاجية وكفاءة حقول النفط والغاز، له أكثر من 130 بحثاً منشوراً، و170 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله أكثر من 60 براءة اختراع مُسجلة أو معلنة، و25 أخرى قيد التسجيل.
موسى قاري سيد
من مواليد المملكة، حصل على بكالوريوس طب نووي من جامعة “إنكارنيت ورد”، وماجستير كيمياء إشعاعية من جامعة “أيوا”، ودكتوراه في العلوم الإشعاعية من كلية طب “أوهايو بتوليدو”، ودكتوراه في إدارة التعليم العالي من جامعة بنسلفانيا، ويعمل الآن بروفسوراً في العلوم الصحية في جامعة كاليفورنيا، وله بحوث علمية مبتكرة كثيرة في تجهيز صبغات تشخيصية للرنين المغناطيسي لسرطان الثدي المنتشر للكبد.