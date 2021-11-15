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اخبار رياضية > تصرفاته غير مفهومة.. “المدلج” يشن هجوما على مدرب الفيصلي السابق “تراميزاني”
15/11/2021   1:22 م

تصرفاته غير مفهومة.. “المدلج” يشن هجوما على مدرب الفيصلي السابق “تراميزاني”

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، عن تفاصيل بعض تصرفات المدير الفني السابق للفريق، المدرب الإيطالي تراميزاني، والتي أدت إلى قرار الاستغناء عن خدماته وإنهاء التعاقد معه بعد مرور 7 جولات من دوري المحترفين.

وقال فهد المدلج: “من الأمور الحمقاء، طلب الاجتماع معي في إحدى المرات، وقال لي سمعت أحد الجمهور خلفي يقول لي غير غير، قولتله هذا جمهور، قال لا أحد يتدخل في عملي، وأشياء أخرى كثيرة”.

وأوضح: “مثلًا مباراة أبها وصلت المطار وذهبت إلى الملعب مباشرة، وجلست على كرسي، وتصرف بشكل غريب وكان يبتعد عني، وعندما خرج اللاعبون إلى إجراء عمليات الإحماء جاء لي الغرفة الأخرى وسلم علي، عرفت أنه يخاف أن تقل شخصيته أمام اللاعبين”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “أشياء كثيرة لا أريد ذكرها أو الخوض فيها كثيرًا، في النهاية عقدت اجتماعًا مع مجلس الإدارة، وتشاورت مع الجهاز الإداري، وبعض اللاعبين عن طريق إدارة الفريق، وجاء قرار الإدارة مرحبًا به من الجميع، ولم يغضب لاعب واحد من إقالته”.

واختتم رئيس نادي الفيصلي: “اختلف الأمر كثيرًا مع قدوم المدير الفني دانييل راموس، حتى الوضع النفسي أفضل كثيرًا، وأيضًا الشق الفني، مدرب آخر 3 مواسم من أفضل المدربين في الدوري البرتغالي، وهذا مكسب ليس لنا فقط بل للكرة السعودية”.

تصرفاته غير مفهومة.. “المدلج” يشن هجوما على مدرب الفيصلي السابق “تراميزاني”

اخبار رياضية
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