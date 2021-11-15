مكة: ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة اصطادوا “ذئبًا عربيًا” محظور صيده

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتنسيق مع شرطة محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة، 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة صيد كائنات فطرية محظور صيدها متمثلة في “الذئب العربي”.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، اليوم (الإثنين)، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددًا على أنه لن يتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين، ومتابعة كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات بيئية.
وأشار إلى أن عقوبة صيد الذئب العربي تتمثل في غرامة 80 ألف ريال للكائن الواحد، وتصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها. وفق “أخبار 24”.