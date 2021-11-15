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أخبار محلية > “حساب المواطن” يبدأ استقبال الاعتراضات على دفعة شهر نوفمبر
15/11/2021   6:28 م

“حساب المواطن” يبدأ استقبال الاعتراضات على دفعة شهر نوفمبر

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أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم (الإثنين)، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ48، لشهر نوفمبر2021م.

وأوضح البرنامج أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق، مبلغًا قدره 1.9 مليار ريال في ‏حسابات المستفيدين، مخصص ‏دعم شهر نوفمبر، فيما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 10.5 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

وبلغ إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين المكتملة طلباتهم منذ انطلاقته 107 مليارات ريال، منها أكثر من 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏

“حساب المواطن” يبدأ استقبال الاعتراضات على دفعة شهر نوفمبر

أخبار محلية
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