مدارس تعليم الخرج تستعد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

الإعلام والاتصال _فواز الجليفي :
تستعد مدارس تعليم محافظة الخرج بكافة مراحلها (بنين/ بنات) لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، لهذا العام 1443هـ والتي ستبدأ -بإذن الله تعالى- يوم الاربعاء 12 /4 /1443هـ وسيتقدم للاختبارات في تعليم الخرج أكثر من 71 ألف طالب وطالبة، هم الطلاب الذين يدرسون في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي. حيث ستجرى اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية حضورياً لجميع الطلاب والطالبات، ما عدا الفئات المستثناة حسب التعليمات الصحية، في حين ستكون اختبارات المرحلة الابتدائية عن بعد وستبدأ الساعة الرابعة عصراً من كل يوم.
وقد أعدت خطة الزيارات الميدانية على مستوى إدارة التعليم والتي سيقوم بها المشرفون والمشرفات للمدارس أثناء فترة الاختبارات؛ لتفقد سير الاختبارات والاطلاع على الإجراءات التنظيمية لها من: لجان، وتنظيم، وتصحيح ورصد .
من جانب آخر تعمل إدارة توجيه الطلاب وإرشادهم على حث الموجهين الطلابيين في المدارس بأهمية العناية بهذه الفترة، وتهيئة الطلاب التهيئة المناسبة، وبث روح الطمأنينة بينهم، وتوجيههم لطرق الاستذكار السليمة؛ ليتمكنوا من أداء اختباراتهم بلا قلق أو توتر. مع أهمية التواصل مع أولياء الأمور وتذكيرهم بضرورة متابعة الأبناء خلال هذه الفترة.
واستكمالا لاستعدادات تعليم الخرج لاختبارات نهاية الفصل الأول، بدأت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الخرج ببث العديد من المواد الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك انطلاقا من رسالتها الإعلامية المتممة لجهود باقي أقسام الإدارة، وذلك بهدف توعية الطلاب والأسر بما يجب عليهم خلال فترة الاختبارات، وهي رسائل تساهم في بناء ثقة الطلاب في أنفسهم أثناء الاختبارات، وتذكر أسرهم بأهمية متابعة الأبناء خلال هذه الفترة.