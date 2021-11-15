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أخبار محلية > للتأكد من تطبيق الاحترازات.. “البلدية والإسكان” تنفذ 920 زيارة رقابية على قصور الأفراح خلال أسبوعين
15/11/2021   6:28 م

للتأكد من تطبيق الاحترازات.. “البلدية والإسكان” تنفذ 920 زيارة رقابية على قصور الأفراح خلال أسبوعين

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نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانات المناطق والمحافظات زيارات تفتيشية ورقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن جولاتها جاءت للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، والاشتراطات البلدية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح الصادرة بناءً على قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد.

ونفذت فرق الرقابة البلدية الميدانية التابعة للأمانات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة 2 – 14 نوفمبر الجاري (920) جولة، شملت قصور الأفراح والقاعات وأماكن أخرى، لرصد تطبيق الإجرائات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح. وفق “أخبار 24”.

للتأكد من تطبيق الاحترازات.. “البلدية والإسكان” تنفذ 920 زيارة رقابية على قصور الأفراح خلال أسبوعين

أخبار محلية
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