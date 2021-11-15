“إنفاذ” يشرف على 5 مزادات لعدد من العقارات في شمال المملكة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 5 مزادات علنية إلكترونية، تقام على عدة عقارات في شمال المملكة، وذلك في الفترة ما بين 21 – 24 من شهر نوفمبر الحالي.
وأوضح المركز أن تلك المزادات تعرض 12 فرصة استثمارية عقارية تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، وبيوت شعبية واستراحات في 8 مدن ومحافظات مختلفة في شمال المملكة.
وذكر أن المزاد الأول يعرض 5 فرص عقارية في مدينة عرعر ودومة الجندل ورفحاء، والثاني فرصتين عقاريتين في مدينة حائل، والثالث، فرصتين عقاريتين في مدينة طريف، والرابع فرصة استثمارية في مدينة سكاكا، إضافة إلى فرصتين عقاريتين استثماريتين، في مدينة تبوك والقريات.
وأشار إلى أن المزادات الإلكترونية تستعرض العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الحضور. وفق “أخبار 24”.
ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية، بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.