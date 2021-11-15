بهدف إطلاق الرحلات السياحية بالدمام.. “موانئ” توقع اتفاقية لتطوير صالات الركاب وأرصفة السفن

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اتفاقية مع شركة “كروز السعودية” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ومع شركة الخدمات البحرية العالمية “جلوب” لإنشاء وتطوير صالات الركاب للسفن السياحية بميناءي الملك عبدالعزيز بالدمام وينبع التجاري، بتكلفة 27 مليون ريال.
وجرى توقيع الاتفاقية من قبل سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ الأستاذ عمر بن طلال حريري، والعضو المنتدب لشركة كروز السعودية المهندس فواز فاروقي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “جلوب” الأستاذ معد عبد الجواد.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم بموجب الاتفاقية العمل على إنشاء صالة ركاب وتجهيزها بالإضافة إلى تطوير رصيفين بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك بهدف إطلاق الرحلات السياحية بمدينة الدمام لاستقبال المسافرين على متن السفن السياحية، كما اشتملت الاتفاقية على تطوير رصيفين بميناء ينبع التجاري لاستقبال السفن السياحية، حيث تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 27 مليون ريال.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الهيئة العامة للموانئ للإسهام نحو تمكين ودعم نمو القطاع السياحي في المملكة، من خلال تعزيز وتطوير الرحلات السياحية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي للمملكة، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “موانئ” و”كروز السعودية” أعلنتا مؤخراً افتتاح أول محطة لسفن الكروز في ميناء جدة الإسلامي تزامناً مع انطلاق أول رحلة سياحية بحرية من السعودية لسفينة عملاقة نحو وجهات محلية وإقليمية، إذ انطلقت رحلات السفينة العملاقة “بيليسيما” من ميناء جدة الإسلامي ابتداءً من 30 يوليو 2021م، واستمراراً إلى 31 مارس 2022م.