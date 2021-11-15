“جوازات الرياض” تمدد ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر السعودي حتى الـ6 مساءً

أعلنت جوازات منطقة الرياض (الفرع الرئيسي)، تمديد ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر السعودي، حيث سيكون العمل من تمام الساعة الـ7:30 صباحًا ويستمر حتى الساعة الـ6 مساءً، وذلك من الأحد حتى الخميس.
وأوضحت جوازات منطقة الرياض أن القرار يأتي للتيسير على المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد الجواز السعودي، وتمكينهم من إتمام الإجراءات عبر منصة “أبشر” وتسلم جوازاتهم حضوريًا.
وشددت على مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبينة أنه يمكن تسلم الجواز من خلال خدمة توصيل الوثائق التي يقدمها البريد السعودي “سبل” وفق العنوان الوطني المسجّل مسبقًا في النظام. وفق “أخبار 24”.