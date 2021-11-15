منها مضغ العلكة.. نصائح مفيدة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتجنب مشاكله

تعد مشاكل الجهاز الهضمي من المشكلات الصحية الشائعة، التي تواجه الكثير من الأفراد، ويترتب عليها عدم الشعور بالراحة.
وتتعدد شكاوى الأفراد في هذا الإطار، فهناك من يشتكي من الانتفاخ، وآخرون من الإسهال أو الإمساك، أو القرحة وحموضة المعدة، ويمكن تقليل مثل هذه المشاكل ومعالجتها من خلال اتباع ما نصح به موقع”webmd” المعني بالشؤون الصحية، وتتمثل هذه النصائح فيما يلي:
تناول الألياف
احرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف لكونها مفيدة للقلب، كما تساعد في تحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك، فضلا عن أنها تعزز الشعور بالشبع ما يعني أن الإنسان سيتناول طعاما أقل ويحافظ على وزنه، ومن أبرز هذه الأطعمة المكسرات، والعنب، والكرز والفلفل المقرمش والفاصوليا والحبوب الكاملة، وينصح بتناول من 20 إلى 35 جرامًا من الألياف يوميا.
امضغ العلك
إذا كنت تعاني الحموضة المعوية فاحرص على مضغ العلكة لكونها تساعد في تهدئة الحموضة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المضغ يساعد الجسم في إنتاج اللعاب، وهذا سيوازن الحمض المرتبط بمشكلة الحموضة، وينصح بتجنب نكهة النعناع لأنها تتسبب في تهيج المعدة، كما يجب تجنب هذه الطريقة إذا تسببت في ابتلاع الهواء.
اشرب السوائل واحرص على فقدان الوزن الزائد
يساعد فقدان الوزن الزائد، خاصةً حول البطن، في تخفيف الشعور بعدم الراحة الناتج عن حرقة المعدة والغازات والتجشؤ، كما يجب شرب كمية كافية من المياه للحفاظ على رطوبة الجسم، إذ تساعد سوائل جسمك على التخلص من الفضلات والحفاظ على انتظامه، ويمكن المحافظة على رطوبة الجسم من خلال شرب الماء والعصائر والشاي والمشروبات الأخرى، وبعض الأطعمة، كما ينصح بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا.
تناول وجبات صغيرة وكل ببطء
يمكن للفرد أن يحمي نفسه من المعاناة من عسر الهضم والانتفاخ وحرقة المعدة وغيرها من مشاكل صحة الجهاز الهضمي من خلال تناول وجبات صغيرة، والأكل ببطء لأن ذلك يعزز الشعور بالشبع دون تناول كميات كبيرة من الطعام.
احرص على ممارسة التمارين
إذا كنت تعاني الانتفاخ أو الإمساك فإن التحرك وممارسة التمارين من الطرق المفيدة لحل مثل هذه المشكلات لأنها تساعد في تحريك الطعام والتخلص من الفضلات.
تناول هذه الأطعمة
يصاب البعض أحيانا بالإسهال أو متلازمة القولون العصبي أو مرض التهاب الأمعاء، ويمكن أن يساعد تناول أنواع الزبادي والعصائر والوجبات الخفيفة والمكملات الغذائية في حل هذه المشكلة خاصة إذا كانت تحتوي على “البروبيوتيك”، وهي بكتيريا “جيدة” لصحة الجهاز الهضمي.
تجنب هذه الأطعمة
يعاني بعض الأشخاص مشاكل مع تناول الفول أو المشروبات الغازية أو المواد الدهنية مثل الأطعمة المقلية والجبن، أو الأطعمة الحمضية مثل الحمضيات والقهوة والشاي والطماطم، ومن الأفضل التقليل أو الابتعاد عن تناول مثل هذه المأكولات إذا كان تناولها سيجعلك تشعر بالتعب.
قلل من الإجهاد وتوتر الأعصاب
يمكن أن يؤدي الإجهاد وتوتر الأعصاب إلى معاناة الفرد اضطرابا في المعدة، القولون العصبي، والقرحة، لذا ينصح بإراحة الجسم، وتقليل التوتر.
قلل الملح في طعامك وحافظ على سلامة الطعام
لتجنب الانتفاخ والغثيان والقيء والتسمم الغذائي احرص على التقليل من الملح في نظامك الغذائي، والحفاظ على سلامة الطعام، وحفظه بطريقة مناسبة، واستخدام أوانٍ نظيفة، وألواح تقطيع مختلفة عند تحضير الفواكه أو الخضار واللحوم النيئة. وفق “أخبار 24”.
الإقلاع عن التدخين
يؤدي التدخين إلى ضعف الصمام الموجود في نهاية المريء، ومن ثم الإصابة بارتجاع المريء وحموضة المعدة، وزيادة احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان، لذا ينصح بالإقلاع عنه.
اذهب للطبيب
حدد موعدًا مع الطبيب إذا كنت تعاني أعراضا شديدة مثل الحمى أو مشاكل في البلع أو الذهاب إلى الحمام، أو إذا استمرت معاناتك من القيء أو البراز الدموي أو الأسود، أو ألم البطن.