إدارة الاتحاد توجه طلبا إلى الجماهير بشأن فهد المولد

وجه المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حامد البلوي، رسالة إلى جماهير النادي، بشأن دعم نجم الفريق فهد المولد، وذلك بعد الأزمة التي تعرض لها سبب انفعاله خلال استبداله في مباراة الشباب.
وقال “البلوي” في تصريحات لبرنامج “المنصة مع البكيري” عبر إذاعة “ألف ألف”: “أتمنى من الجمهور الوقوف بجانب فهد المولد، كون النجوم إذا فقدت الثقة في نفسها تفقد الكثير من بريقها”.
وأكد المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، أن فهد المولد ضحى بالكثير من العروض من أجل الاتحاد في عز أزمة النادي الفنية حينذاك.
وأضاف أن اللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة واضحة للجميع، وكل شخص يتحمل نتيجة كلامه أمام الجهات المختصة، ولكن أتمنى بأن يكون الدعم الجماهيري للاعبين هو الشعار السائد والإدارة تقوم بدورها حيال ما يبدر من تقصير من الجميع. وفق “أخبار 24”.
وأشار “البلوي”: نتقبل الانتقادات الهادفة ولكننا لا نقبل أي تجاوزات على أي من أطراف المنظومة الداخلية، وبتوجيه من الرئيس أنمار الحائلي الإدارة القانونية تتابع كل ما يدور وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك بالتفاهم مع الأطراف المعنية”.
وكانت مصادر أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن إدارة نادي الاتحاد قررت حسم 35 % من الراتب الشهري للاعب فهد المولد، وذلك بعد انفعاله خلال استبداله في مباراة فريقه أمام الشباب.
ودخل فهد المولد في غضب شديد عقب استبداله في مباراة الاتحاد أمام الشباب الماضية، والتي خسرها الاتحاد بهدفين نظيفين، قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره لإدارة النادي وجماهيره.