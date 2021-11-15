حسم المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي، الجدل الدائر بشأن مدى إمكانية تسجيل المشاهير لبعض المصطلحات كملكية.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لا يحق لأي مشهور تسجيل بعض المصطلحات كملكية، وذلك لكونها جزءا من أسلوب العمل وإجراءً عادياً يمكن لأي حد فعله.

وأشار إلى أنه يمكن وضع بعض الكلمات في صورة علامة تجارية مرسومة، ثم تسجيلها كملكية في الهيئة، مبرهنًا على ذلك بـ”ميكي ماوس”، والذي كان في البداية كلمة، ثم تحوّل ليصبح علامة تجارية تدر ربحًا كبيرًا. وفق “أخبار 24”.

وفيما يتعلق بحقوق المؤلفين المتوفين، قال الحكمي إن القوانين تحمي أعمال المؤلف طوال حياته ولمدة 50 عامًا بعد الوفاة.