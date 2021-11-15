بالصور.. “شؤون الحرمين” تطهر سطح الكعبة المشرفة عبر فريق وطني في 20 دقيقة

أوضحت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الإثنين)، أن أعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة تتم عبر فريق وطني فني متخصص خلال مدة زمنية لا تتجاوز 20 دقيقة.
وأشارت إلى أن أعمال التطهير تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني، وتُستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف، مبينة أن آلية التنظيف تتم من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، إلى جانب الجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.
وأضافت أن الخطوة التالية تتمثل في التغسيل والتشطيف والشفط عبر آليات وتقنيات حديثة، ثم رش السطح بالماء مرة أخرى ومسحه، وبعدها مرحلة التجفيف، وفي النهاية يتم رش ماء الورد الطبيعي.
وفق “أخبار 24”.