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أخبار محلية > حالة الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق منها الرياض والشرقية
16/11/2021   7:01 ص

حالة الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق منها الرياض والشرقية

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة، منها الرياض والشرقية.

وأوضح التقرير أن مناطق جازان وعسير والحدود الشمالية، ستشهد أيضاً تكوّن سحب رعدية ممطرة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعولق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج. وفق “أخبار 24”.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية شرقاً وشمالية إلى شمالية شرقية غرباً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق منها الرياض والشرقية

أخبار محلية
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