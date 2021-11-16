بالفيديو.. مندوب توصيل بجازان يروي تفاصيل عثوره على مبلغ مالي.. وكيف أعاده لصاحبته

عثر مواطن يعمل مندوب توصيل في أحد التطبيقات على مبلغ مالي داخل سيارته، ليقوم بعدها بالبحث عن صاحبة هذا المال ويعيده لها، الأمر الذي لقي تفاعلاً كبيراً بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المواطن محمد خرمي من منطقة جازان، خلال مداخلة ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن إحدى السيدات عثرت على محفظة بها مبلغ مالي في سيارته أثناء ركوبها، وسلمتها له، مبيناً أنه احتفظ بها لفترة ليسلمها إلى شرطة المنطقة، ولكن وردته رسائل على “الواتساب” من رقم عميلة فلبينية تسأله عن محفظة بها مبلغ مالي تخصها.
وأضاف أنه عثر داخل المحفظة على مبلغ 7 آلاف ريال، وعلى الفور توجه إلى صاحبتها وأعطاها لها، مبيناً أنها صاحبة المحفظة من الجنسية الفلبينية وتأثرت كثيراً بما قام به وطلبت منه التقاط صورة ونشر ما حدث على الـ”فيس بوك”.
ونوه إلى أنه عثر على أشياء كثيرة أثناء عمله في مجال التوصيل، منها الذهب والمال والجوالات، ولكنه يقوم بردها لأصحابها، مبيناً أنها أمانة وسيسأل عنها يوم الحساب.
وفق “أخبار 24”.