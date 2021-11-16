مختص: التخزين الخاطئ للأدوية قد يسبب التسمم.. وبعض الأدوية االسائلة تنتهي صلاحيتها بعد أسبوعين من فتحها

قال الاستاذ المشارك في كلية الصيدلة الدكتور ماجد الجريسي، إن التخزين الخاطئ للأدوية قد يسبب التسمم في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن هناك أدوية تنتهي صلاحيتها بعد أسبوعين من فتحها.
وأوضح الدكتور الجريسي خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الأقراص الصلبة تعتمد على تاريخ الصلاحية المذكور على العلبة، بينما الأشربة والسوائل وقطرات العيون يُكتب عليها تاريخ الفتح وبعد شهر يتم التخلص منها.
وأضاف أن المضادات الحيوية المخصصة للشرب لا تتجاوز صلاحيتها أسبوعين إذا فتحت، مبيناً أن المكان الأنسب لوضع الأدوية يكون حسب الشروط المذكورة على علبة الدواء، لافتاً إلى أن التخزين الخاطئ للأدوية يتسبب في تلفها وعدم صلاحيتها، وذلك كأن يتم تخزينها في غرف النوم والحمامات والمطابخ.وفق “أخبار 24”.
فيديو | الأستاذ المشارك في كلية الصيدلة د. ماجد الجريسي: تاريخ انتهاء الأدوية المشروبة والسوائل ينتهي بعد شهر وبعضها أسبوعين.. والتخزين الخاطئ يسبب التسمم أحيانا#الراصد pic.twitter.com/0Nub3hFGbC
— الراصد (@alraasd) November 15, 2021