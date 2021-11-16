بالفيديو.. شكاوى من إهمال تنظيف أسطوانات الغاز واحتمالية نقلها للأمراض.. وبائع يبرر ذلك

أبدى عدد من المستهلكين تذمرهم الشديد من إهمال أصحاب محال بيع أسطوانات الغاز، في تنظيف الأسطوانات وبيعها متسخة، ما يجعلها مصدراً لنقل الأمراض والحشرات إلى منازلهم.
وأوضح المستهلكون وفقاً لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن مشكلة الأسطوانات المتسخة موجودة في كل منافذ بيع الغاز، ودائماً ما يطالبون بالاهتمام بتنظيفها لكن دون جدوى، وسط تساؤلات عن الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.
من جانبه، أرجع أحد البائعين في أحد منافذ بيع الغاز سبب عدم تنظيف الأسطوانات، لعدم وجود أماكن لغسيلها داخل منافذ البيع، كما أن البلدية تمنعهم من غسيلها داخل المنافذ أو أمامها.
فيديو | بعد إهمال أصحاب محلات الغاز.. مستهلكون يتذمرون من اتساخ الإسطوانات.. ويقولون: هذه ناقلة للأمراض#الراصد pic.twitter.com/CixeWug8Kx
— الراصد (@alraasd) November 15, 2021
وفق “أخبار 24”.