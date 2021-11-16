“الصحة” توجه عدة نصائح للمحافظة على نسبة السكر في الدم

وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح؛ من أجل المحافظة على نسبة السكر في الدم، ومنها اتباع النظام الغذائي الموصوف للمريض، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكري.
ونصحت الوزارة بضرورة الإكثار من تناول الألياف الغذائية، وتناول الوجبات في مواعيدها، والابتعاد عن السكريات بجميع أنواعها، بجانب التخلص من الوزن الزائد، وعدم تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.
كما نصحت بقياس معدل السكري باستمرار، وقراءة الحقائق الغذائية قبل الشراء، وممارسة الرياضة وخاصة المشي، مع ضرورة حمل بطاقة تشير إلى أنك مصاب بمرض السكري، وأخيراً استبدال الحليب ومنتجاته كاملة الدسم بخالية الدسم. وفق “أخبار 24”.