نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة” توجه عدة نصائح للمحافظة على نسبة السكر في الدم
16/11/2021   7:01 ص

“الصحة” توجه عدة نصائح للمحافظة على نسبة السكر في الدم

+ = -
1327

وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح؛ من أجل المحافظة على نسبة السكر في الدم، ومنها اتباع النظام الغذائي الموصوف للمريض، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكري.

ونصحت الوزارة بضرورة الإكثار من تناول الألياف الغذائية، وتناول الوجبات في مواعيدها، والابتعاد عن السكريات بجميع أنواعها، بجانب التخلص من الوزن الزائد، وعدم تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

كما نصحت بقياس معدل السكري باستمرار، وقراءة الحقائق الغذائية قبل الشراء، وممارسة الرياضة وخاصة المشي، مع ضرورة حمل بطاقة تشير إلى أنك مصاب بمرض السكري، وأخيراً استبدال الحليب ومنتجاته كاملة الدسم بخالية الدسم. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توجه عدة نصائح للمحافظة على نسبة السكر في الدم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885184966.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.