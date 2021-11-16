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أخبار محلية > متحدث “الأرصاد”: اليوم تنتهي الحالة الجوية الماطرة.. وتوقعات بحالة جديدة الأسبوع المقبل
16/11/2021   7:00 ص

متحدث “الأرصاد”: اليوم تنتهي الحالة الجوية الماطرة.. وتوقعات بحالة جديدة الأسبوع المقبل

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قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن اليوم (الثلاثاء) هو الخامس والأخير للحالة الجوية الماطرة التي تشهدها أجزاء من المملكة، مبيناً أن هناك احتمالات لحالة ممطرة تبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف القحطاني في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن هناك فرصة لهطول أمطار متوسطة اليوم، تشمل مناطق حائل والجوف وقد يمتد تأثيرها إلى القصيم والشرقية وشمال منطقة الرياض.

وأوضح أن المركز يراقب احتمالية تكون حالة ممطرة الأسبوع المقبل قد تؤثر على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من مناطق حائل والشرقية والرياض.

وأشار إلى أن المركز ينسق مع الجهات المعنية للتعامل مع الظواهر الجوية، داعياً الجميع للانتباه للإرشادات المعلنة من الجهات المختصة في هذا الجانب.وفق “أخبار 24”.

ودعا المتحدث إلى الاستفادة من هذه الأجواء الخريفية المميزة مع الحرص على متابعة معلومات الطقس باستمرار واتباع الإرشادات، لاختيار المكان والزمان المناسبين للاستفادة من هذه الأجواء.

ولفت إلى أنه يتبقى 16 يوماً على دخول فصل الشتاء أرصادياً، مضيفاً أنه يلاحظ أن درجات الحرارة بدأت في الاعتدال الكامل على معظم مناطق المملكة.

متحدث “الأرصاد”: اليوم تنتهي الحالة الجوية الماطرة.. وتوقعات بحالة جديدة الأسبوع المقبل

أخبار محلية
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