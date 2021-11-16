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أخبار محلية > شاهد.. متحف “السـلاح التاريخي” بموسم الرياض يضم أسلـحة تعود لأكثر من 300 عام
16/11/2021   7:00 ص

شاهد.. متحف “السـلاح التاريخي” بموسم الرياض يضم أسلـحة تعود لأكثر من 300 عام

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ضم متحف “السـلاح التاريخي” الكثير من الأسـلحة التاريخية المستخدمة في مراحل قيام الدولة السعودية، إضافة إلى أسلحة تعود لأكثر من 300 عام، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت مشرفة المتحف، سالي غنام، خلال لقائها مع قناة “الإخبارية”، إن الأسـلحة الموجودة بالمتحف قديمة وتراثية، وشهدت على المراحل الـ3 لقيام الدولة السعودية، إضافة إلى الأسـلحة المستخدمة في الحـروب العربية، والحـروب العالمية الأولى والثانية.

وأضافت أن المتحف يضم بنـادق المقمع، التي استخدمت في الدولة السعودية الأولى، وسيوفاً هندية ودمشقية، إلى جانب أسـلحة الملك عبدالعزيز الخاصة، والدروع، والبـنادق التي استخدمت في الدولة السعودية الثالثة.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. متحف “السـلاح التاريخي” بموسم الرياض يضم أسلـحة تعود لأكثر من 300 عام

أخبار محلية
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