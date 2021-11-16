شاهد.. متحف “السـلاح التاريخي” بموسم الرياض يضم أسلـحة تعود لأكثر من 300 عام

ضم متحف “السـلاح التاريخي” الكثير من الأسـلحة التاريخية المستخدمة في مراحل قيام الدولة السعودية، إضافة إلى أسلحة تعود لأكثر من 300 عام، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقالت مشرفة المتحف، سالي غنام، خلال لقائها مع قناة “الإخبارية”، إن الأسـلحة الموجودة بالمتحف قديمة وتراثية، وشهدت على المراحل الـ3 لقيام الدولة السعودية، إضافة إلى الأسـلحة المستخدمة في الحـروب العربية، والحـروب العالمية الأولى والثانية.
وأضافت أن المتحف يضم بنـادق المقمع، التي استخدمت في الدولة السعودية الأولى، وسيوفاً هندية ودمشقية، إلى جانب أسـلحة الملك عبدالعزيز الخاصة، والدروع، والبـنادق التي استخدمت في الدولة السعودية الثالثة.وفق “أخبار 24”.
فيديو | مشرف متحف “السـلاح التاريخي” سالي غنام لـ #نشرة_التاسعة: المتحف يستعرض الأسـلحة المستخدمة في المراحل الـ 3 لقيام الدولة #السعودية #الإخبارية #موسم_الرياض pic.twitter.com/DTh6jtQVQD
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 15, 2021