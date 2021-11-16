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أخبار محلية > شاهد.. جانب من جهود رجال المرور بمختلف المدن خلال الحالة الممطرة التي شهدتها المملكة
16/11/2021   7:01 ص

شاهد.. جانب من جهود رجال المرور بمختلف المدن خلال الحالة الممطرة التي شهدتها المملكة

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وثقت مجموعة من الصور جانباً من جهود رجال المرور في تنظيم حركة السيارات في الشوارع بمختلف مدن ومحافظات المملكة، خلال الأيام الماضية التي شهدت هطول أمطار غزيرة على عدد من المناطق.

وأظهرت الصور رجال المرور يقفون تحت زخات المطر وفي الشوارع التي غمرتها مياه الأمطار، وذلك لتنظيم الحركة المرورية منعاً لأي تكدس أو زحام وتجنيب المواطنين والمقيمين أي أخطار محتملة.وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن عدداً من مناطق المملكة شهدت خلال الأيام الماضية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ومن المقرر أن تنتهي الحالة اليوم (الثلاثاء) وفق ما أعلن المركز الوطني للأرصاد.

شاهد.. جانب من جهود رجال المرور بمختلف المدن خلال الحالة الممطرة التي شهدتها المملكة

أخبار محلية
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