شاهد.. جانب من جهود رجال المرور بمختلف المدن خلال الحالة الممطرة التي شهدتها المملكة

وثقت مجموعة من الصور جانباً من جهود رجال المرور في تنظيم حركة السيارات في الشوارع بمختلف مدن ومحافظات المملكة، خلال الأيام الماضية التي شهدت هطول أمطار غزيرة على عدد من المناطق.
وأظهرت الصور رجال المرور يقفون تحت زخات المطر وفي الشوارع التي غمرتها مياه الأمطار، وذلك لتنظيم الحركة المرورية منعاً لأي تكدس أو زحام وتجنيب المواطنين والمقيمين أي أخطار محتملة.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن عدداً من مناطق المملكة شهدت خلال الأيام الماضية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ومن المقرر أن تنتهي الحالة اليوم (الثلاثاء) وفق ما أعلن المركز الوطني للأرصاد.
جهود رجال #المرور_السعودي بمحافظة جدة أثناء تنظيم الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.
متمنين السلامة للجميع pic.twitter.com/rXPjLtfQcu
— المرور السعودي (@eMoroor) November 13, 2021
جهود رجال #المرور_السعودي بمنطقة تبوك أثناء تنظيم الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.
متمنين السلامه للجميع pic.twitter.com/Bm7ZjT4mCq
— المرور السعودي (@eMoroor) November 13, 2021
جهود رجال #المرور_السعودي بمنطقة الباحة أثناء تنظيم الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.
متمنين السلامه للجميع pic.twitter.com/0dMFkPnim4
— المرور السعودي (@eMoroor) November 13, 2021
جهود رجال #المرور_السعودي بمحافظة الطائف أثناء تنظيم الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.
متمنين السلامة للجميع pic.twitter.com/icGgLmEBoS
— المرور السعودي (@eMoroor) November 13, 2021
جهود رجال #المرور_السعودي بمحافظة القريات أثناء تنظيم الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.
متمنين السلامة للجميع pic.twitter.com/dtvpsQsG8z
— المرور السعودي (@eMoroor) November 14, 2021
جهود رجال #المرور_السعودي بمنطقة الجوف أثناء تنظيم الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.
متمنين السلامه للجميع pic.twitter.com/3LuW4Df5ee
— المرور السعودي (@eMoroor) November 15, 2021
جهود رجال #المرور_السعودي بمنطقة الحدود الشمالية أثناء تنظيم الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.
متمنين السلامه للجميع pic.twitter.com/KMbvRR0um8
— المرور السعودي (@eMoroor) November 15, 2021