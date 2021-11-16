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أخبار المناطق > بالفيديو.. القصيم: ضبط مخالف اعتدى على سيدة وطفلتها بالـضرب وسكب مادة حارقة عليهما
16/11/2021   7:00 ص

بالفيديو.. القصيم: ضبط مخالف اعتدى على سيدة وطفلتها بالـضرب وسكب مادة حارقة عليهما

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ضبطت الجهات الأمنية بالقصيم وافداً يمنياً مخالفاً لنظام أمن الحدود بعد اعتدائه بالـضرب على سيدة مقيمة وطفلتها وسكب مادة حارقة عليهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الجاني والقبض عليه إثر اعتدائه بالـضرب وسكب مادة حارقة على مقيمة وطفلتها.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى أن الجاني طليقها، وهو يمني الجنسية ومخالف لنظام أمن الحدود، مشيراً إلى أن الاعتداء وقع نتيجة خلاف سابق بينهما.

وأكد أنه جرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. القصيم: ضبط مخالف اعتدى على سيدة وطفلتها بالـضرب وسكب مادة حارقة عليهما

أخبار المناطق
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