بالفيديو.. كيف تسبب “غرز العلم” في أزمة الهلال والفيصلي بدوري “الطائرة”؟

كشفت مصادر، عن التفاصيل الكاملة للأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة الهلال والفيصلي بقمة دوري الكرة الطائرة.
ودونت لجنة الحكام باتحاد الكرة الطائرة، بحسب المصادر، كل أحداث مباراة الهلال والفيصلي ووفرت جميع الصور التي أرفقتها مع التقارير الخاصة بالأحداث وتم رفعها للاتحاد السعودي للعبة.
وأضافت المصادر ان الحكمان عبد اللطيف العتيق ومحمد الهزيم، رصدا ما قام به اللاعب فارس العتيبي الليبرو في فريق الفيصلي ودخوله أرض الصالة ووضع علم ناديه وسط الشباك مما استفز لاعبي الهلال ليحدث الاشتباك بين أفراد الفريقين، وهو ما تم رصده على الذين دخلوا في عراك بعد الحادثة.
وأوضحت المصادر أن الإدانة واضحة على لاعب الفيصلي ولكنه لا يعفي بعض المتورطين من اللاعبين من الفريقين في الاشتباكات من العقوبات المنتظرة بحقهم إلا أن الأكيد أن لاعب الفيصلي سينال العقوبة الأكبر التي تناسب تصرفه بحسب ما تراه اللجنة الفنية في اتحاد كرة الطائرة.
وفق “أخبار 24”.