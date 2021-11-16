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أخبار محلية > “الصحة”: هذه الأرقام مهمة.. راقبها لصحتك
16/11/2021   6:59 ص

“الصحة”: هذه الأرقام مهمة.. راقبها لصحتك

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استعرضت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، بعض الأرقام المهمة المتعلقة بصحة الإنسان، معتبرة أن متابعتها أمر ضروري لمراقبة صحة الجسم.

وأوضحت أن مستوى ضغط الدم للإنسان الطبيعي يجب ألا يزيد على 120/80، في حين ينبغي ألا يتخطى مستوى نسبة السكر في الدم 100، وذلك في حالة الصوم.

وأشارت إلى أن رقم محيط الخصر للرجال لا يزيد على 94 سم، ولا يتعدى 80 سم للسيدات، لافتة إلى أن رقم معدل كتلة الجسم يتراوح بين 18.5 و24.9، ويُحسب هذا الرقم بقسمة الوزن على مربع الطول بالمتر. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن إهمال هذه الأرقام له تأثير مباشر على كثير من الأمراض المزمنة، داعية إلى الحفاظ عليها ومراقبتها للتمتع بصحة جيدة.

“الصحة”: هذه الأرقام مهمة.. راقبها لصحتك

أخبار محلية
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