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أخبار محلية > لتحقيق شعار “الرياض بلا صبات”.. أمانة الرياض تزيل 120 ألف صبة خرسانية عشوائية
16/11/2021   6:59 ص

لتحقيق شعار “الرياض بلا صبات”.. أمانة الرياض تزيل 120 ألف صبة خرسانية عشوائية

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أزالت أمانة منطقة الرياض 120 ألف صبة خرسانية عشوائية من مختلف أنحاء المدينة، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة.

وأشارت إلى أن إزالة 120 ألف صبة كان مستهدفها خلال عام 2021، وتمكنت من تحقيق العدد في شهر أكتوبر الماضي، قبل الموعد المحدد بشهرين.

وأوضحت أن أعمالها الميدانية مستمرة لإزاحة الصبات العشوائية عن جميع الأحياء، واتخاذ التدابير التي تمنع تراكمها مجددًا، من خلال فرض اشتراطات صارمة بإزالة أي صبة فور الانتهاء من المشاريع القائمة.

وفق “أخبار 24”.

لتحقيق شعار “الرياض بلا صبات”.. أمانة الرياض تزيل 120 ألف صبة خرسانية عشوائية

أخبار محلية
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