لتحقيق شعار “الرياض بلا صبات”.. أمانة الرياض تزيل 120 ألف صبة خرسانية عشوائية

أزالت أمانة منطقة الرياض 120 ألف صبة خرسانية عشوائية من مختلف أنحاء المدينة، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة.
وأشارت إلى أن إزالة 120 ألف صبة كان مستهدفها خلال عام 2021، وتمكنت من تحقيق العدد في شهر أكتوبر الماضي، قبل الموعد المحدد بشهرين.
وأوضحت أن أعمالها الميدانية مستمرة لإزاحة الصبات العشوائية عن جميع الأحياء، واتخاذ التدابير التي تمنع تراكمها مجددًا، من خلال فرض اشتراطات صارمة بإزالة أي صبة فور الانتهاء من المشاريع القائمة.
حققنا مستهدف عام 2021، ومستمرون في جعل #الرياض_بلا_صبات عشوائية.. pic.twitter.com/nTMa8fdeb5
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 15, 2021
وفق “أخبار 24”.