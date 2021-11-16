أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، حكم من حدثته نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به، وهل يقع الطلاق في تلك الحالة أم لا.
وقال السند إن النبي ﷺ قال: “قد عفي لي من أمتي ما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل بها أو تتكلم”، مبيناً أن حديث النفس معفو عنه ولا يقع له الأثر لا من ناحية الحكم التكليفي أو الوضعي أو الإثم على ما فعل.
وأضاف في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه من رحمة الله تعالى أنه لا يؤاخذ بحديث النفس، وبالتالي فإن من حدث نفسه بالطلاق دون النطق به فإن الطلاق هنا لا يقع.
ووجه نصيحة لجميع الأزواج بضرورة التعوذ بالله تعالى من تلك الوساوس لأنها من الشيطان، والتي لن تضر بإذن الله.
وفق “أخبار 24”.