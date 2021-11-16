فيديو.. مواطنون يوضحون لماذا لا يلتزمون بالصيانة الدورية مع الوكيل بعد شراء السيارة

أبدى عدد من المواطنين سبب عدم التزامهم بالصيانة الدورية لسياراتهم بعد شرائها مع الوكيل المعتمد، حيث تنوعت إجاباتهم، فيما أكد آخرون التزامهم بالصيانة الدورية لسيارتهم.
وتباينت آراء المواطنين وفقاً لتقرير بثه برنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، حول سبب عدم الالتزام بالصيانة الدورية، حيث أرجع بعضهم السبب إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار وسعر الفحص.
وأرجع آخرون السبب لبعد المسافة، وأشار البعض إلى أنهم يحرصون على الصيانة الدورية في الأشهر الأولى عندما تكون مجانية، وبعدها يلجؤون للورش الخارجية لقلة أسعارها.
من جانب آخر، أكد مواطنون حرصهم على صيانة سياراتهم بشكل دوري مع الوكيل المعتمد، وذلك حفاظاً عليها حيث أنهم لا يثقون في الورش الخارجية كثقتهم في الوكيل.
هل تلتزم بالصيانة الدورية مع الوكيل ولماذا؟#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/8s8GQt40h9
— قناة السعودية (@saudiatv) November 15, 2021
وفق “أخبار 24”.