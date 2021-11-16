“الإنذار المبكر”: تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب ممطرة ورياح نشطة على عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب رعدية ممطرة بعدد من مناطق المملكة، وهبوب رياح نشطة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق الرياض، والحدود الشمالية، والشرقية، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأبان أن محافظات رجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وظهران الجنوب بمنطقة عسير، ومحافظات الحرث الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا بمنطقة جازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظة البرك بمنطقة عسير، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.