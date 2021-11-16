بالفيديو والصور.. الأخضر يحقق فوزًا غاليًا على فيتنام بهدف الشهري

حقق المنتخب الوطني السعودي فوزًا غاليًا على نظيره الفيتنامي، بهدف دون رد خلال المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022.
وافتتح التسجيل للمنتخب الوطني السعودي نجم الأخضر صالح الشهري في الدقيقة (31)، بعد عرضية من فهد المولد، سجلها الشهري برأسية متقنة سكنت مرمى حارس فيتنام.
وفي الدقيقة (38) أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب المنتخب الوطني، سلمان الفرج؛ وذلك بعد اعتراضه على قرارات حكم اللقاء.
وأنهى المنتخب الوطني السعودي نتيجة الشوط الأول، متقدما بالهدف الرائع الذي سجله صالح الشهري.
وواصل الأخضر الضغط على مرمى المنتخب الفيتنامي مع بداية الشوط الثاني، بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني وتعزيز تقدمه.
وأضاع نجم الهلال، سالم الدوسري فرصة تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.
وحرمت العارضة المنتخب الوطني من تسجيل الهدف الثاني وتعزيز النتيجة في الدقيقة 56 وسط ترقب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
وأجرى مدرب فيتنام 3 تغييرات بنزول، فان دوك ونغوين وبوي دانج بدلًا من تيوان أنه وتيان لينه ودو دي ماله في منتصف الشوط الثاني.
ودفع رينارد بالمهاجم فراس البريكان بدلًا من صاحب هدف التقدم صالح الشهري، في الدقيقة 68 من عمر المباراة.
وحصل فهد المولد على البطاقة الصفراء في الدقيقة 68 من عمر المباراة التي سيطر الأخضر السعودي على مجرياتها. وفق “أخبار 24”.
وسجل فهد المولد الهدف الثاني للمنتخب السعودي ببراعة شديدة، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف في الدقيقة “77”.
وحصل لاعب المنتخب الفيتنامي نغويان تان شونغ على بطاقة صفراء في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة.
وحافظ المنتخب السعودي على تقدمه الغالي بهدف الشهري في شباك فيتنام ليحقق فوزًا غاليًا في مشوار التأهل لكأس العالم.
وبهذه النتيجة رفع المنتخب الوطني رصيده إلى النقطة 16 في صدارة ترتيب المجموعة من 6 مباريات بفارق 6 نقاط عن أستراليا في المركز الثاني ولكن من 5 مباريات، فيما ظل فيتنام في المركز الأخير بدون نقاط.
قووووووووووووووووول! ⚽️
• صالح الشهري د’31#السعودية 1 × 0 #فيتنام#السعودية_فيتنام#قنوات_SSC pic.twitter.com/J4wOhxuJsv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2021