نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لهذا السبب.. احذر تناول الأدوية مع المكملات الغذائية في نفس الوقت
16/11/2021   6:08 م

لهذا السبب.. احذر تناول الأدوية مع المكملات الغذائية في نفس الوقت

+ = -
703

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن فاعلية امتصاص الدواء عند تناوله مع بعض المكملات الغذائية قد تتغير، ونصحت باستشارة الطبيب قبل تناولهما معا في نفس الوقت.

وأوضحت الهيئة أضرار تناول بعض الأدوية مع المكملات الغذائية، والتي قد تؤدي إلى تغير فعالية الدواء، حيث إن بعض المكملات قد تزيد مفعول الأدوية مثل “الإسبرين” و”فيتامين هـ”، بينما بعضها الآخر قد ينقص المفعول.

وأشارت إلى أنه من بين الأضرار أيضا، تغير امتصاص الدواء، كون بعض المكملات الغذائية باستطاعتها تغيير امتصاص الدواء، وهذا بدوره يؤثر على فعاليته مثل المكملات التي تحتوي على حبوب النخالة مع “lovastatin”. وفق “أخبار 24”.

لهذا السبب.. احذر تناول الأدوية مع المكملات الغذائية في نفس الوقت

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185022.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.