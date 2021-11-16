لهذا السبب.. احذر تناول الأدوية مع المكملات الغذائية في نفس الوقت

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن فاعلية امتصاص الدواء عند تناوله مع بعض المكملات الغذائية قد تتغير، ونصحت باستشارة الطبيب قبل تناولهما معا في نفس الوقت.
وأوضحت الهيئة أضرار تناول بعض الأدوية مع المكملات الغذائية، والتي قد تؤدي إلى تغير فعالية الدواء، حيث إن بعض المكملات قد تزيد مفعول الأدوية مثل “الإسبرين” و”فيتامين هـ”، بينما بعضها الآخر قد ينقص المفعول.
وأشارت إلى أنه من بين الأضرار أيضا، تغير امتصاص الدواء، كون بعض المكملات الغذائية باستطاعتها تغيير امتصاص الدواء، وهذا بدوره يؤثر على فعاليته مثل المكملات التي تحتوي على حبوب النخالة مع “lovastatin”. وفق “أخبار 24”.