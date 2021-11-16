نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصًا بوافد قتـل مواطنا بإطلاق النار عليه
16/11/2021   6:08 م

“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصًا بوافد قتـل مواطنا بإطلاق النار عليه

+ = -
963

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة جيزان.

وأوضحت الوزارة أن الجاني خالد علي مهدي السودي، وهو يمني الجنسية أقدم على قتـل المواطن فلاح بن جبران بن عبدالله القحطاني، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى لوفاته.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وأسفرت التحقيقات معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، لافتة إلى أنه تم تنفيذ الحكم بالإدارة العامة للسجن “الايواء” بمنطقة جازان. وفق “أخبار 24”.

“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصًا بوافد قتـل مواطنا بإطلاق النار عليه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185023.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.