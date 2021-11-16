“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصًا بوافد قتـل مواطنا بإطلاق النار عليه

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة جيزان.
وأوضحت الوزارة أن الجاني خالد علي مهدي السودي، وهو يمني الجنسية أقدم على قتـل المواطن فلاح بن جبران بن عبدالله القحطاني، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى لوفاته.
وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وأسفرت التحقيقات معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، لافتة إلى أنه تم تنفيذ الحكم بالإدارة العامة للسجن “الايواء” بمنطقة جازان. وفق “أخبار 24”.