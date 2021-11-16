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أخبار محلية > “في مكانٍ لا مثيل له على وجه الأرض” .. “نيوم” يكشف مساء اليوم عن حدث ضخم
16/11/2021   6:09 م

“في مكانٍ لا مثيل له على وجه الأرض” .. “نيوم” يكشف مساء اليوم عن حدث ضخم

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يعتزم مشروع “نيوم “، مساء اليوم (الثلاثاء)، الكشف عن حدث ضخم وطرح فرص غير محدودة في الاستثمار والأعمال، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً من مكانٍ لا مثيل له على وجه الأرض.

وأشار المشروع إلى أن الحدث يشهد الكشف عن مدينة صناعية أُعيد تخيلها، وتعهد بأن يشهد إطلاقه معيشة استثنائية بنمط غير مسبوق وفرص غير محدودة في الاستثمار والأعمال برؤية عصرية وجريئة.

وأكد أن الحدث يمثل فرصة ستقلب المعادلة في عالم الأعمال، وقفزة عملاقة في مفهوم الصناعات، خاصةً أن مشروع “نيوم” يمثل وجهة مثالية لأصحاب الأحلام الكبيرة، ونموذج غير مسبوق في تناغم التقنية مع الطبيعة. وفق “أخبار 24”.

“في مكانٍ لا مثيل له على وجه الأرض” .. “نيوم” يكشف مساء اليوم عن حدث ضخم

أخبار محلية
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