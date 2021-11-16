قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.
كما وافق المجلس على تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ، (تسعة أشهر) إضافية، المتضمنة أنه على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه – بعد نفاذه – وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه. وفق “أخبار 24”.
وكان المجلس قد عقد جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واتخذ عددا من القرارات.