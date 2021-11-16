“الزكاة والضريبة” تُعلن أبرز مخالفات تطبيق الفوترة الإلكترونية وغراماتها

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن أبرز مخالفات وغرامات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) التي ستبدأ في 4 ديسمبر المقبل.
وأوضحت الهيئة أن مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا تبدأ بغرامة مالية 5 آلاف ريال، مبينة أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية 10 آلاف ريال.
ولفتت إلى أن مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ مخالفتها بإنذار المنشأة.
وبينت أن جميع المخالفات تُطبق وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها، مشيرة إلى أن كل التفاصيل حول المخالفات والغرامات الخاصة بتطبيق الفوترة الإلكترونية يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الهيئة.
وشددت الهيئة على ضرورة مسارعة جميع مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية “فاتورة”. وفق “أخبار 24”.
وجددت التأكيد على أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية.