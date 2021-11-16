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اخبار رياضية > “الآسيوي” يعلن حضور الجمهور في نهائي الأبطال بنسبة 100%
16/11/2021   6:07 م

“الآسيوي” يعلن حضور الجمهور في نهائي الأبطال بنسبة 100%

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الموافقة على قرار الاتحاد السعودي بأن يكون الحضور الجماهيري بنسبة 100% في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب حساب دوري أبطال آسيا عبر “تويتر”: “سيشهد نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال وبوهانغ ستيلرز  حضوراً جماهيرياً كاملاً، وذلك يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الملك فهد الذي يتسع لنحو 68,000 متفرج في العاصمة السعودية الرياض”.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري يوم 23 نوفمبر الجاري، على استاد الملك فهد ضمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وفق “أخبار 24”.

“الآسيوي” يعلن حضور الجمهور في نهائي الأبطال بنسبة 100%

اخبار رياضية
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