بعد حـادث الدهس الجماعي لفتيات خميس مشيط.. مختص: 50% من جسور المشاة بالمملكة غير ملائمة لأفراد المجتمع

علق المختص في السلامة المرورية، صالح الغامدي، على حـادث الدهس الذي تعرضت له مجموعة من الفتيات أثناء محاولتهن عبور أحد الطرق بخميس مشيط.
وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن 50% من الجسور المخصصة لعبور المشاة في المملكة غير ملائمة لأفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن بعض الفئات من أفراد المجتمع لا تتمكن من استخدام الجسور ذات الدرج المرتفع لأسباب صحية.
وأضاف أن بعض الجسور تحتاج لعناية وتنظيف حتى تكون مناسبة للاستخدام، مطالبًا بتوسيع التعاون بين أمانات المناطق ورجال الأعمال لتطوير وتجميل هذه الجسور. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن بلدية خميس مشيط كانت قد أصدرت، أمس (الإثنين)، بيانًا توضيحيًا بشأن فيديو واقعة الدهس، حيث أكدت أنها تقوم بالتنسيق المروري لوضع الحلول العاجلة في المواقع الحرجة، مثل مطبات تهدئة السرعة وعلامات عبور المشاة وغير ذلك.
“صالح الغامدي” مختص في السلامة المرورية:
50 % من جسور المشاة في #المملكة غير ملائمة لأفراد المجتمع#الإخبارية
#نشرة_النهار pic.twitter.com/rBaUFTOxwZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 16, 2021