نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بعد حـادث الدهس الجماعي لفتيات خميس مشيط.. مختص: 50% من جسور المشاة بالمملكة غير ملائمة لأفراد المجتمع
16/11/2021   6:10 م

بعد حـادث الدهس الجماعي لفتيات خميس مشيط.. مختص: 50% من جسور المشاة بالمملكة غير ملائمة لأفراد المجتمع

+ = -
833

علق المختص في السلامة المرورية، صالح الغامدي، على حـادث الدهس الذي تعرضت له مجموعة من الفتيات أثناء محاولتهن عبور أحد الطرق بخميس مشيط.

وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن 50% من الجسور المخصصة لعبور المشاة في المملكة غير ملائمة لأفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن بعض الفئات من أفراد المجتمع لا تتمكن من استخدام الجسور ذات الدرج المرتفع لأسباب صحية.

وأضاف أن بعض الجسور تحتاج لعناية وتنظيف حتى تكون مناسبة للاستخدام، مطالبًا بتوسيع التعاون بين أمانات المناطق ورجال الأعمال لتطوير وتجميل هذه الجسور. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن بلدية خميس مشيط كانت قد أصدرت، أمس (الإثنين)، بيانًا توضيحيًا بشأن فيديو واقعة الدهس، حيث أكدت أنها تقوم بالتنسيق المروري لوضع الحلول العاجلة في المواقع الحرجة، مثل مطبات تهدئة السرعة وعلامات عبور المشاة وغير ذلك.

بعد حـادث الدهس الجماعي لفتيات خميس مشيط.. مختص: 50% من جسور المشاة بالمملكة غير ملائمة لأفراد المجتمع

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185071.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.