هل سمعت عن “الهيئة الجيومكانية”؟ هذه أبرز منتجاتها وخدماتها الإلكترونية

تشارك الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المنظمات الدولية، غداً (الأربعاء)، في الاحتفاء باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية الذي يصادف الـ 17 من شهر نوفمبر من كل عام، بهدف نشر الوعي والتعريف بعلم نظم المعلومات الجغرافية كأحد العلوم الهامة والفعالة في عملية دعم اتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات جيومكانية دقيقة.
وأُسست الهيئة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقرار مجلس الوزراء العام الماضي، وتهدف إلى تنظيم القطاع بالمملكة والإشراف عليه ورقابته عبر وضع المعاييـر والضوابط واقتراح الأنظمة ذات الصلة، والترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة، وحماية مصالح المستفيدين من القطاع.
وفيما يلي نستعرض أبرز منتجات الهيئة وأهم خدماتها الإلكترونية للمستفيدين:
منتجات الهيئة الجيومكانية
وتتضمّن منتجات متعلقة بالبنية التحتية الجيوديسية (دراسة حجم الأرض وشكلها وقياس أجزاء واسعة من باطنها وسطحها) مثل المرجع المكاني الوطني للمملكة، والخرائط البحرية للموانئ والجزر، والخرائط العامة كخارطة الطرق والخارطة المجسمة للمملكة. وفق “أخبار 24”.
كما تقدّم الهيئة الخرائط المصورة، وخرائط الأساس الطبوغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية، وجداول المد والجزر للسواحل السعودية، وجداول التيارات المدية بالمملكة.
الخدمات الإلكترونية للهيئة
1- خدمة رومنة الأسماء الجغرافية: وتعتمد على وثيقة النظام العربي الموحد لنقل الأسماء الجغرافية المتفق عليها في المؤتمر العربي الثالث للأسماء الجغرافية في بيروت 2007م، والاجتماع الحادي عشر لخبراء الأسماء الجغرافية في الأمم المتحدة المنعقد في نيويورك في أغسطس 2017م.
2- خدمة التحويل بين إطارات المراجع الجيوديسية: وهي أداة لإجراء عملية تحويل للإحداثيات من إطارات المراجع الجيوديسية الموجودة بالمملكة إلى المرجع الجيوديسي الوطني KSA-GRF17.
3- خدمة التحويل بين إطارات المراجع الرأسية ونماذج الجيويد: وهي أداة لتحويل الارتفاعات الأرثومترية في إطارات المراجع الرأسية KSA-SVD78 أو KSA- JED69 إلى الارتفاعات الأرثومترية في إطار المرجع الرأسي للمملكة KSA-VRF14.