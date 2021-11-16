تستقبل رواد الصناعة في 2022.. تعرف على مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون” التي أعلن عنها ولي العهد

تحتل مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون”، التي أعلن عن إنشائها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز البيئة الحضرية الأساسية لها حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية.
التصميم
ويسهم التصميم الثُماني الفريد للمدينة التي من المتوقع أن تستقبل المستثمرين ورواد التصنيع بداية 2022، في الحد من أي تأثيرات على البيئة، حيث سيوفر أفضل ما يمكن من خيارات استخدامات الأراضي، لدعم توجه نيوم في الحفاظ على ما نسبته 95% من البيئة الطبيعية.
وتشكل المدينة أكبر هيكل عائم في العالم، كما تعد مركزًا لتطوير نيوم لـ “الاقتصاد الأزرق” وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر.
وترتكز مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون” على ذات الفلسفة والمفاهيم الخاصة بمجتمعات “ذا لاين” التي تم إطلاقها في يناير 2021، حيث ستوفر إمكانية عيش استثنائية متجانسة مع الطبيعة، وذلك من خلال موقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، التي يمر عبرها ما يقرب من 13% من التجارة العالمية، كما ستكون واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار.
النظام البيئي والتكنولوجيا
وتضمن المدينة الصناعية “أوكساچون” لـ”نيوم” أول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم، حيث سيتم توحيد تشغيل مرافق تسليم الموانئ والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية، مما يوفر مستويات إنتاجية عالمية مع انبعاثات كربونية صفرية.
كما ستسمح سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المادية والرقمية المتكاملة بالتسليم الآمن وفي الوقت المحدد، وضمان الكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة لشركاء الصناعة.
وتعتمد المدينة الصناعية “أوكساچون” على أكثر التقنيات تقدمًا، مثل إنترنت الأشياء (IoT)، وتفاعل الإنسان مع الآلة، والذكاء الاصطناعي والقدرة على التوقع، والروبوتات، والتي تقترن جميعها بشبكة من مراكز التوزيع المستقلة، بما يخدم طموحات نيوم في إنشاء سلسلة إمداد متكاملة وذكية وفعالة. وفق “أخبار 24”.
صفرية الانبعاثات
كما تشكل المدينة الصناعية في نيوم مركزًا للصناعات النظيفة والمتقدمة، حيث سيكون صافي الانبعاثات صفرًا “net zero”، من خلال العمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%، وهو ما يجعلها نقطة محورية لقادة الصناعة الذين يرغبون في قيادة التغيير لإنشاء مصانع متقدمة ونظيفة في المستقبل.
وترتكز التنمية الصناعية للمدينة على 7 قطاعات، تتمثل في الطاقة المستدامة، والتنقل المستقل، وابتكار حلول للمياه، والإنتاج الغذائي المستدام، والصحة والرفاهية، والتقنية والتصنيع الرقمي، بما في ذلك الاتصالات وتقنية الفضاء والروبوتات، وطرق البناء الحديثة، وكلها مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.
مرافق “أوكساچون”
وتستهدف المدينة الصناعية إنشاء اقتصاد دائري حقيقي مع بيئة تعاونية مبنية على البحث والابتكار، وستحتضن النظام البيئي في التعليم والبحث والابتكار (ERI) لمنافسة المراكز العالمية القائمة، كما يجري تطوير المدينة الصناعية بمرافق التصنيع الكبيرة، ومنها أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم، والذي يشمل Air Products وACWA Power وNEOM في مشروع ثلاثي مشترك، وكذلك أكبر مصنع لبناء وحدات معيارية في العالم وأكثرها تقدمًا مع شركة Gulf Modular International ، إضافة إلى أكبر مركز بيانات فائق النطاق في المنطقة، وهو مشروع مشترك بين نيوم وFAS Energy .
الأفكار في أوكساچون ستغيّر العالم 🌍.
ستغيّر هذه المدينة الإدراكية الرائدة مفهومنا عن الأعمال والصناعات والمعيشة 🏡، بنمطٍ غير مسبوق على وجه الأرض. @NEOMOXAGON#نيوم #أوكساچون pic.twitter.com/D8S1Z4Hj48
— NEOM (@NEOM) November 16, 2021